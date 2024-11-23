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Eskişehir’de dolu yağışı etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 18:40
  • Giriş: 23.11.2024 18:40
  • Güncelleme: 23.11.2024 18:40
Kaynak: İHA
Eskişehir’de dolu yağışı etkili oldu

Eskişehir’de sağanağın ardından etkisini gösteren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Kurak geçen günlerden sonra gelen yağışlar vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Sağanağın ardından şiddetli rüzgârla birlikte dolu yağışı meydana geldi. Vatandaşların doludan etkilenmemek için şemsiye kullandığı görülürken, trafikte oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı.

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