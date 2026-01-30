Eskişehir’de emekliler alanlardan seslendi: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, Hamamyolu Caddesi’nde bir araya geldi. Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan Büyük Birlik Partisi ve HÜDA-PAR önünde basın açıklaması yapan emekliler, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

20 bin lira olarak belirlenen en düşük emekli maaşına tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Temsilciler Kurulu Üyesi Mustafa Şen, “Milyonlarca emekli; kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken; AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

Mustafa Şen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“AKP–MHP bloku emekliyi açlığa mahkûm ediyor, üstüne bir de aşağılıyor! Emekliye sefaleti dayatanlar, bu ülkenin en büyük yüküdür!

AKP–MHP bloku, yıllardır bu ülkenin emeklilerini bilinçli biçimde yoksullaştıran, açlığa iten, yaşam hakkını gasp eden bir sefalet düzeninin kurucusu ve bekçisidir.

Bugün emeklilerin içine sürüklendiği bu tablo “ekonomik zorunluluk” değil; sınıfsal bir tercih, bilinçli bir saldırı ve örgütlü bir yağma politikasıdır.

“AKP-MHP BLOKU EMEKLİYİ GÖRMEZDEN GELİYOR”

Milyonlarca emekli; kira, fatura, pazar, ilaç arasında ezilirken; AKP–MHP iktidarı emekliyi görmezden gelmekte, taleplerini bastırmakta, itirazını ise polisle, yargıyla, baskıyla susturmaya çalışmaktadır. Emekliye gelince “kaynak yok” diyenler; yandaşa, sermayeye, faizci düzene, sarayın israfına gelince kaynak bulmakta bir saniye bile zorlanmıyor! Üstelik bu blok sadece emekliyi aç bırakmıyor; bir de çıkıp emeklileri küçümseyen, aşağılayan, hakaret eden bir dil kullanıyor.

“ASIL YÜK, EMEKLİYİ AÇ BIRAKAN BU İKTİDARDIR”

Emekliye “gariban” diyerek, “şükredin” diyerek, “müsait zaman” diyerek; aslında şunu söylüyorlar: “Sefalete razı olun, susun, itiraz etmeyin!” Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu ülkenin emeklileri sadaka topluluğu değildir! Bu ülkenin emeklileri, bu düzenin kölesi değildir! Bu ülkenin emeklileri, sarayın kapısında bekleyen kullar değildir! AKP–MHP bloku emeklilere yıllarca çalışmanın karşılığını vermediği gibi, şimdi de emeklilerin onuruyla alay etmektedir. Emeklileri “yük” görenler şunu bilsin: Asıl yük, emekliyi aç bırakan bu iktidardır! Asıl yük, halkın alın terini yandaşa peşkeş çeken bu yağma düzenidir! Asıl yük, saray saltanatını emeklinin sofrasından çalan bu harami düzendir!

“KONU EMEKLİYE GELİNCE BİRDEN EKONOMİST KESİLİYORLAR”

Bir de emekliyi susturmak için aynı yalanı dolaşıma sokuyorlar: “Emekli aylığı yükselirse enflasyon artar!” Bu söz, halkı korkutmak için üretilmiş kirli bir propagandadır! Enflasyonu emekli yaratmadı Enflasyonu rant, soygun, kur oyunları, vergi adaletsizliği, ithalat bağımlılığı, faiz düzeni yarattı! Emeklinin cebine giren üç kuruşla enflasyon artıyorsa; sarayın israfıyla, yandaş müteahhitlerin milyarlarıyla, kamu ihaleleriyle, faiz rantıyla, kur korumalı soygunla neden artmadı? Orada “enflasyon” demeyenler, konu emekliye gelince birden “ekonomist” kesiliyor!”