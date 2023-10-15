Eskişehir’de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Eskişehir’de merkez ve güneybatı kesimlerinde yerel ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Eskişehir merkez ve güneybatı kesimleri ile Kütahya merkez ve güneydoğu kesimlerinin sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca sabahın ilk saatlerinde yer yer pus hadisesinin de görülmesi beklenirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ön görülüyor.

Rüzgarın ise Kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının 20 derece ile Mihalıççık ve 21 derece ile Han ilçelerinde olması bekleniyor.