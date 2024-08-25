Eskişehir’de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinin (İnegöl, Yenişehir, İznik, Keles, Harmancık) yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise kuzey ve doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 36 derece ile Sarıcakaya ve 34 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.