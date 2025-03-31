Eskişehir’de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Eskişehir’de öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kent genelinde parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını duyurdu.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, Eskişehir genelinde bugün öğlen ve akşam saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Odunpazarı, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar, Alpu, İnönü, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Günyüzü, Beylikova, Han, Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinin tamamında yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 1-3 derece artacağı öngörülürken, en yüksek sıcaklık 24 derece ile Sarıcakaya’da, en düşük sıcaklık ise 13 derece ile Mihalıççık’ta ölçülecek. Odunpazarı’nda 19, Tepebaşı’nda ise 17 derece hissedilmesi bekleniyor.



Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönünden hafif ve orta kuvvette eseceği, öğlen ve akşam saatlerinde ise zaman zaman 30-50 km/saat hızında kısa süreli kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli yoğun yağış, yerel dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını önerdi.