Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede gök gürültülü sağanak yağış ve hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 4 ila 7 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden orta kuvvette, gök gürültülü sağanak yağış esnasında zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat

Yağışlar sırasında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi

olumsuzluk meydana gelebileceği belirtildi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların yağış anında dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçesi’nde hissedileceği değerlendiriliyor.