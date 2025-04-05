Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir için öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak; öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Merkez ilçelerden Tepebaşı’nda sıcaklık 15 derece, Odunpazarı’nda ise benzer bir sıcaklık öngörülürken, il genelinde en yüksek sıcaklık 19 dereceyle Sarıcakaya’da, en düşük sıcaklık 9 dereceyle Mihalıççık’ta ölçülecek; rüzgarın ise genellikle kuzeybatı yönünden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yağışın etkili olabileceği bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.