Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Eskişehir’de bölge genelinin parçalı ve zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde ise havanın, aralıklı ve yerel olmak üzere yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artacağı öngörülüyor. Rüzgârın ise Eskişehir çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif kuvvette, öğle saatlerinden itibaren de bölge genelinde batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.