Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir’de akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir ve çevresinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi, akşam saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı öngörülürken, hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 40-60 kilometre saat hızında esmesi bekleniyor.