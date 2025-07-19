Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Akşam saatlerinden itibaren özellikle Odunpazarı, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar ve İnönü ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, beklenen yağışların yanında kısa süreli kuvvetli rüzgar, ani kuvvetli yağış, dolu, sel ve su baskını gibi olumsuzluklar meydana gelebileceğinden vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.