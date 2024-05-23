Eskişehir’de gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde dün başlayan gök gürültülü sağanak yağışların bugün de devam etmesi beklenirken, meteoroloji meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; öğle saatlerinden sonra bölge sahasının tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Eskişehir ve Bilecik illeri geneli ile Bursa ilinin güney ve doğu kesimleri (Harmancık, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Yenişehir, İznik, Kestel, İnegöl), Kütahya il merkezi, Emet, Tavşanlı ve Domaniç çevrelerinde yer yer kuvvetli tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise öğle saatlerine kadar batı ve güneybatı yönlerden orta; zamanla batı ile kuzeybatı yönlerinden orta ve kuvvetli eseceği öngörülüyor.



İlgililer ve vatandaşlar yağış anında dikkatli olmalı

Öte yandan, beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını,

ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.