Eskişehir’de hafif sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede havanın aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, sıcaklığın 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son günlerde yaz mevsimini andıran hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise, güney ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’den düşük hava sıcaklığının eksi 1 derece ile Mihalıççık ve sıfır derece ile Çifteler ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.