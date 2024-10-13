Eskişehir’de hafif sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir’de havanın hafif sağanak yağışlı olması ve sıcaklığın 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Bilecik illeri geneli ve Eskişehir’in kuzeybatı kesimleriyle Kütahya’nın iç ve kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği, sabah saatlerinde de yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Bursa’nın kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 27 derece ile Sarıcakaya ve 26 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.