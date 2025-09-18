Eskişehir’de Halk Et hizmete açılıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentteki dar gelirli yurttaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla Halk Et Projesi’ni hayata geçiriyor. 19 Eylül Cuma günü hizmete girecek Halk Et satış noktası, Kurtuluş Mahallesi Sunam Sokak’ta, Üretici Market’in hemen yanında faaliyet gösterecek.

Halk Et'in hem üreticiyi destekleyeceğini hem de vatandaşın mutfağına nefes olacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Siz kıymetli hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Kurtuluş Mahallemizde ilk Halk Et satış noktamızı hizmetinize sunuyoruz. Bu projeyle birlikte üreticiden tüketiciye, doğrudan, kaliteli ve uygun fiyatla et satışını sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ekonominin her geçen gün daha da kötüye gittiği bu günlerde, ülkemizin yarısının kırmızı ete ulaşmakta çok zorlandığını biliyoruz. Bizler bu noktada Halk Et ile hem üreticimizi destekleyecek hem de vatandaşlarımızın mutfağına bereket katacağız" dedi.

Kent Lokantaları projesinde de dile getirdiği gibi, bir kentin gerçek zenginliğinin o kentte yaşayan insanların mutluluğu olduğunu belirten Ünlüce, "Halkın sofrasında adalet olursa, şehirde de huzur olur. Halk Et satış noktamızın tüm Eskişehirlilere hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.