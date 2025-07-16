Eskişehir’de hasır şapkalar revaçta

Eskişehir’de şapka satıcılığı yapan Zeynep Albayrak, yaz aylarının gelmesiyle birlikte hasır şapka satışlarının arttığını belirtti.

Termometrelerin 40 derecelere kadar çıkmasıyla birlikte Eskişehir’de vatandaşlar sıcaklardan korunmanın yollarını ararken, bazıları da şapkalara yöneldi. Bijuteri ürünlerinin yanı sıra şapka satıcılığı da yapan Albayrak, bu yaz sezonunda şapkalara olan talebin önceki aylara göre daha belirgin şekilde artış gösterdiğini söyledi.



Hasır şapkalar her yaştan müşterinin dikkatini çekiyor.

Son dönemde hasır şapkalar, hem fiyatı hem de kullanışlı yapısıyla farklı yaş gruplarındaki müşterilerin ilgisini çekiyor.

Zeynep Albayrak, bu modellere olan talebin arttığını belirterek, "Özellikle hasır şapkalar büyük ilgi görüyor. Her yaştan müşteri bu modellere yöneliyor" dedi.

Şapkaların fiyat aralığı hakkında bilgi veren Albayrak, 100 ile 350 lira arasında olup en çok ilginin de kot ve hasır şapkalara olduğunu belirtti. Albayrak, şapkaların yaz aylarında hem güneşten korunmak amacıyla, hem de günlük kullanım için tercih edildiğini söyledi.