Eskişehir’de hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aktardığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in güneybatı kesimlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir genelindeki hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise doğu ve güneydoğu yönlerinden genellikle orta kuvvette eseceği aktarıldı. Seyitgazi ve Han ilçelerinde gün içinde yer kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Son olarak, Eskişehir’de bugün en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya’da 45 derece; en düşük hava sıcaklığının ise Mihalıççık’ta 32 derece olması bekleniyor.