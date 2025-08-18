Eskişehir’de hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne göre Eskişehir’de hava parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklıkların 3-5 derece azalarak mevsim normallerine ineceği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 3-5 derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceğini açıklandı. Yapılan değerlendirmelere göre kent genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeybatı yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, öğle saatlerinden itibaren ise kısa süreli kuvvetli rüzgârların görülebileceği bekleniyor. Eskişehir’de günün en yüksek sıcaklığı merkezde 32 derece olacakken İlçelerde ise sıcaklıkların 27 ile 34 derece arasında değişeceği bekleniyor.