Eskişehir’de hava parçalı ve az bulutlu geçecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgârın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli saatte 30 ila 50 km hızla eseceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden meteoroloji tarafından, ilgililerin ve vatandaşların güneş çarpması vb. muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.