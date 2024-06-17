Eskişehir’de hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak

Eskişehir’de Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması ve 38 dereceye kadar ulaşması beklendiğinden meteoroloji yetkilileri muhtemel risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu olacağı ve havanın açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette; öğle saatlerinde Bursa, Bilecik ve Kütahya çevreleri ile Eskişehir’in batı kesimlerinde kısa süreli olarak kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Yüksek hava sıcaklığına karşı uyarı yapıldı

Günün en yüksek sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece civarı ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden meteoroloji tarafından, ilgililerin ve vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli davranmasının önemli olduğu konusunda uyarı yapıldı.



Eskişehir’de sıcaklık 38 dereceye ulaşacak

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya ilçesinde 38, Mihalgazi’de ise 37 dereceye kadar ulaşacağı değerlendiriliyor.