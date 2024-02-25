Eskişehir’de hava sıcaklığı 21 dereceye ulaşacak

Eskişehir’de hava sıcaklığının Mihalgazi’de 21, Sarıcakaya İlçesi’nde ise 20 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağı, gece ve sabah saatlerinde pus yer yer sis hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, Eskişehir’de sıcaklığının Mihalgazi’de 21, Sarıcakaya İlçesi’nde ise 20 dereceye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Rüzgarın ise güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.