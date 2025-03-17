Eskişehir’de hava sıcaklığı 28 dereceye yükseliyor

Eskişehir’de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği değerlendirilen hava sıcaklığının Sarıcakaya’da 28 dereceye kadar çıkmasının beklendiği açıklandı.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge geneli çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik illeri geneli ile Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 4 ile 7 derece azalması ve Salı gününe kadar mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Bilecik’in güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Sarıcakaya ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.