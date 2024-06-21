Eskişehir’de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Eskişehir’de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde saatte 30 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden meteoroloji tarafından, ilgililerin ve yurttaşların yüksek sıcaklıkla ilgili oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.



Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 40 derece ile Sarıcakaya ve 39 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.