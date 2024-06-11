Eskişehir’de hava sıcaklığı 44 dereceye kadar çıkacak

Eskişehir’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üstünde seyretmesi beklenirken, Sarıcakaya ilçesinde 44 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.



Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üstünde seyredecek.

Önümüzdeki 3 gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek olmasından dolayı, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü uyarıda bulundu. Uyarıda, kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında gerekmedikçe dışarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.

Eskişehir’de yarın en yüksek hava sıcaklığının 44 derece ile Sarıcakaya’da, en düşük hava sıcaklığının ise 31 derece ile Mihalıççık’ta olması bekleniyor.