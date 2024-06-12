Eskişehir’de hava sıcaklığı 44 dereceye ulaşacak

Eskişehir’de mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının 44 dereceye ulaşması beklenirken, sıcaklığı en yüksek olacağı 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunulmaması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle bölge genelinde 14 Mayıs 2024 (Cuma) günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerinde seyredeceği ifade edilmesi sebebiyle meteoroloji yetkilileri, yüksek kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 44 derece ile Sarıcakaya ve 42 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor.