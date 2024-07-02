Eskişehir’de hava sıcaklığı artacak

Eskişehir’de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak bazı ilçelerde 40 dereceye kadar ulaşması beklenirken, meteoroloji yüksek hava sıcaklığına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

YÜKSEK HAVA SICAKLIĞINA KARŞI METEOROLOJİ UYARDI

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden meteoroloji tarafından, ilgililerin ve vatandaşların oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.



Öte yandan Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 40 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.