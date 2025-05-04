Eskişehir’de hava sıcaklığı artıyor

Eskişehir’de meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise sabah ve gece saatlerinde değişik yönlerden hafif kuvvette, bugün öğle saatlerinde ve bu akşam ilk saatlerde ise batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bugün için Eskişehir’de 16 derece ile en düşük hava sıcaklığının Mihalıççık, 23 derece ile en yüksek hava sıcaklığının ise Tepebaşı ve Sarıcakaya’da görülmesi öngörülüyor.