Eskişehir’de hava sıcaklığı artmaya devam edecek

Son günlerde yağışların etkili olduğu Eskişehir’de hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olacağı, sıcaklıkların ise 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Bursa ilinin kuzey ve batı kesimlerinde zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 36 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.