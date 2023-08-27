Eskişehir’de hava sıcaklığı düşüyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilirken, sıcaklığın 2-4 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Kütahya’nın Tavşanlı, Emet, Hisarcık, Gediz, Pazarlar, Şaphane ve Simav ilçeleriyle Bursa’nın Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2-4 derece azalacağı ön görülürken, rüzgârın kuzeyli ve doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Bursa’nın kıyı kesimlerinde ise kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.