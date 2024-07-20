Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklığının 35 derece ve üstüne ulaşmasının beklendiği Eskişehir’de, meteoroloji vatandaşları güneş çarpması gibi oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı.

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarından önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgârın da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli saatten 30 ila 50 km hızla eseceği belirtildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının 35 derece ve üzerine çıkacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden meteoroloji tarafından, ilgililerin ve vatandaşların güneş çarpması vb. risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarı yapıldı.