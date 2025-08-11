Eskişehir’de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün aktardığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinde 3-5 derece üstünde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir genelindeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-5 üzerinde seyretmeye devam edeceği ve önemli bir gelişme olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise doğu ve kuzeydoğu yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğlen ve bu akşam saatlerinde ise aynı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği aktarıldı. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yüksek değerlerde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları hakkında uyarıda bulunuldu. Son olarak, Eskişehir’de bugün en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya’da 41 derece; en düşük hava sıcaklığının ise Mihalıççık’ta 31 derece olması bekleniyor.