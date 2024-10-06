Eskişehir’de hava sıcaklığında tekrardan artış görüldü
Kaynak: İHA
Eskişehir’de havaların tekrardan ısınmasıyla birlikte yurttaşlar kendini sokağa attı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere hava sıcaklarında tekrar artış görüldü.
Geçtiğimiz hafta hava sıcaklarında 15 derece düşüş yaşanmasının ardından sıcak havalara kavuşan yurttaşlar sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Sıcak havayı fırsat bilen yurttaşlar alışverişe ve gezmeye çıkarken, bazıları da banklarda oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.
Öte yandan meteoroloji verilerine göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.