Eskişehir’de hava sıcaklığının artacağı öngörülüyor

Eskişehir’de hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde olduğu bölge genelinin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerine yükselmesi tahmin ediliyor. Rüzgârın ise değişik yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Zirai don uyarısı

Bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava sebebiyle iç ve yüksek kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Don hadisesinin cumartesi günü gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağının değerlendirildiği ifade edildi.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 17 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının ise 7 derece ile Mihalıççık olacağı açıklandı.