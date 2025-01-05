Eskişehir’de hava sıcaklığının azalması bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalmasının beklendiği açıklandı.

Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bölge genelinde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 11 derece ile Mihalgazi ve 10 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.