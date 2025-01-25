Eskişehir’de hava sıcaklığının azalması bekleniyor

Eskişehir’in de hava sıcaklığının 4 ila 8 derece azalmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu olacağı, yüksek kesimlerde yağışların zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline döneceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığının bölge genelinde 4 ila 8 derece azalması bekleniyor. Rüzgârın ise öğle saatlerinden itibaren, batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan Eskişehir’in Sarıcakaya, Mihalgazi ve İnönü ilçeleri çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Meteoroloji yetkilileri sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.