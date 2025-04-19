Eskişehir’de hava sıcaklığının azalması bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düşmesinin beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Yağış esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat

Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda, gök gürültülü sağanak yağış esnasında meydana gelebilecek kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçesi’nde hissedilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.