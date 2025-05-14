Eskişehir’de hava sıcaklıkları 1-3 derece azalacak

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde sıcaklıkların 1-3 derece azalacağı tahmin edilirken, Eskişehir’in güney ve doğusunun ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 1-3 derece azalması bekleniyor. Ayrıca, Eskişehir’in güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Buna göre Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığının 12 derece ile Mihalıççık’ta; en yüksek hava sıcaklığının ise 22 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi’de olması bekleniyor.