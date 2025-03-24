Eskişehir’de hava sıcaklıkları 30’lu derecelere yükselecek

Eskişehir’de, meteorolojinin tahminlerine göre yarın hava sıcaklıkların 3 ile 5 derece artarak bazı yerlerde 30’lu derecelere yükseleceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre, içinde Eskişehir’in de bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde ise yer yer pus hadisesi görüleceği aktarıldı. Öte yandan hava sıcaklıklarının 3 ile 5 derece artması beklendiği günde rüzgar ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği aktarıldı. Yine tahminlere göre 30 derecelik hava sıcaklığı ile Sarıcakaya, Eskişehir’in en sıcak ilçesi olacağı, merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerindeki hava sıcaklığının 24-25 derecelerde olacağı belirtildi.