Eskişehir’de hava sıcaklıkları 5-8 derece düşüyor

Eskişehir’de bölge genelinde hava sıcaklıklarının 5-8 derece azalarak mevsim normallerine ineceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerin ise hafif kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından aktarılan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; yüksek kesimlerin ise hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca hava sıcaklıklarının, soğuk ve yağışların etkisi ile birlikte 5-8 derece azalarak mevsim normallerine ineceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette, kuzey ve batı kesimlerde ise kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetlice eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklıklarının Mihalgazi ve Sarıcakaya’da 10 derece, en düşük hava sıcaklıklarının ise Mihalıççık ve Han’da 3 derece olması bekleniyor.