Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Eskişehir’de toz taşınımı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus hadisesinin görülmesi beklenirken, son günlerde artan hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, ayrıca toz taşınımı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Son günlerde artan hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükselebileceği ifade edildi.