Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Eskişehir’de birkaç gündür düşen hava sıcaklıklarının yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilirken, meteoroloji kent çevrelerindeki bölgelerde don olayı beklendiği yönündeki uyarısını tekrarladı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Birkaç gündür düşen hava sıcaklıklarının gündüz saatlerinde 4 ile 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, gece en düşük sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği bekleniyor.

Rüzgarın ise güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Yetkililer, bölge sorumluluk sahasının Bursa ilinin kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerinde, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde orta, yer yer kuvvetli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise hafif, yer yer orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve yurttaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.



Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 22 derece ile Mihalgazi ve 21 derece ile Sarıcakaya İlçelerinde olacağı değerlendiriliyor.