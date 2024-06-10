Eskişehir’de hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek

Havaların daha da ısınacağı tahmin edilen Eskişehir’de sıcaklığın mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan meteorolojik değerlendirme raporuna göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (Salı) gününden itibaren daha da artacağı, bölge genelinde 14 Haziran 2024 (Cuma) gününe kadar etkili olacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 11 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu yağışla birlikte sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor. Gelecek günlerde il merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının ise Eskişehir’de 33 ila 36, Bursa’da 34 ila 38, Kütahya’da 32 ila 36 ve Bilecik’te 31 ila 38 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle meteoroloji tarafından, kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların başta olmak üzere tüm vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca vatandaşların oluşması muhtemel güneş çarpması riskine karşı önlem alınabileceği ifade edildi. Bahsi geçen meteorolojik hadisenin 11 Haziran 2024 günü saat 10.00’da başlayıp, 14 Haziran saat 18.00’a kadar devam edeceği değerlendiriliyor.