Eskişehir’de hava sıcaklıklarının 4 ila 7 derece azalması bekleniyor

Yapılan son meteorolojik tahminlere göre, Eskişehir’de çok bulutlu ve yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışı beklenirken, hava sıcaklığının 4 ila 7 derece arasında düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmin raporunda Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede çok bulutlu ve yerel kuvvetli sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklığının 4 ila 7 derece arasında azalması öngörülüyor. Marmara Denizi’nden bölgenin kuzey kısmına 6 ila 8 kuvvetinde öğle saatlerine kadar fırtına esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşımının bölge genelinde hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve sağanak problemleri gibi olumsuzlara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.