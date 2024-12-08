Eskişehir’de hava yağışlı olacak

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede havanın zamana zaman yağmurlu olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise Doğu ve Güneydoğu yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’in Mihalgazi İlçesi’nde hava sıcaklığının 13 dereceye kadar çıkacağı değerlendiriliyor.