Eskişehir’de havalar ısındı

Eskişehir’de Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün uyarısına göre kent genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiselerinin görüleceği 1 ile 3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi tahmininde bulundu.

Ayrıca kent merkezinde sıcaklık 14 ile 15 derecelerde olurken ilçelerdeki en yüksek sıcaklık ise Mihalgazi ve Sarıcakaya 19 derece olduğunu belirtildi.

En düşük sıcaklık ise Mahmudiye, Han ve Mihalıççık 13 derece olduğu tahmininde bulundu.