Eskişehir’de havalar soğuyor

Eskişehir’de önümüzdeki 3 gün içerisinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan 3 günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de bugün havanın parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklığın 13 ila 26 derece arasında değişiklik göstereceği öngörülüyor. Yarın (Cuma) havanın hafif yağmurlu ve sıcaklığın 8 ila 11 derece arasında olacağı tahmin edilirken, hafta sonunun parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklığın 8 ila 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.