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Eskişehir’de havalar soğuyor

Ajans Haberleri
  • 26.10.2023 09:52
  • Giriş: 26.10.2023 09:52
  • Güncelleme: 26.10.2023 09:52
Kaynak: İHA
Eskişehir’de havalar soğuyor

Eskişehir’de önümüzdeki 3 gün içerisinde hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde azalması bekleniyor.

 Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan 3 günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’de bugün havanın parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklığın 13 ila 26 derece arasında değişiklik göstereceği öngörülüyor. Yarın (Cuma) havanın hafif yağmurlu ve sıcaklığın 8 ila 11 derece arasında olacağı tahmin edilirken, hafta sonunun parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Cuma ve Cumartesi günleri de sıcaklığın 8 ila 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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