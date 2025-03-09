Eskişehir’de havanın açık olması bekleniyor

Eskişehir’de hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. Rüzgârın ise değişik yönlerden hafif eseceği öngörülüyor. Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek sıcaklığın 22 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde olacağı değerlendiriliyor.