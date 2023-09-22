Eskişehir’de hobi bahçesindeki 2 adet deve kuşu firar etti

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki bir hobi bahçesinden kaçan 2 deve kuşunu bulmak için jandarmanın da desteği ile arama çalışmaları başlatıldı.

Beylikova ilçesi Halilbağı mahallesinde hobi bahçesi bulunan Emrah Ulukan, 2 yıldır 2 deve kuşu besliyordu. Geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde deve kuşları bulundukları bahçenin kapısını kırıp kaçtı. Durumu fark eden Ulukan, olayı jandarma ekiplerine haber verirken kendi de arkadaşlarının yardımı ile sarp arazide kuşlarını aramaya başladı.

Emrah Ulukan, "İki yıldır beslediğim biri erkek biri dişi olan 2 deve kuşu kaçtılar. Jandarma ekiplerine durumu haber verdim. Arama çalışmalarına başladık. Çok üzgünüm görenler lütfen yetkililere haber versin” dedi.