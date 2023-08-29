Eskişehir’de iki araç çarpıştı
Kaynak: İHA
Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 8.30 sıralarında Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokakta meydana geldi.
26 FF 424 plakalı araç, Dilekli sokaktan Demirciler sokağa çıktığı esnada 26 FD 531 plakalı araç ile çarpıştı.
Çarpışma sonucunda 26 FF 424 plakalı aracın ön bölümünde maddi hasar oluştu.
İki aracın sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken, kaza nedeniyle sokakta yaşanan araç trafik yoğunluğu normale döndü.
Olayla ilgili polis ekiplerinin tutanak tuttuğu öğrenildi.