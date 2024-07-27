Eskişehir’de iş adamının vurulması olayına karışan sanıkların yargılanmasına başlanıyor

Eskişehir’de bir iş adamının silahla yaralanması olayına karıştıkları iddiasıyla 4’ü tutuklu 1’i tutuksuz sanığın yargılanmasına başlanıyor.



Orhangazi Mahallesi Sahil Sokak’taki bir lokantada 5 Temmuz 2023’te yemek yiyen iş adamı İ.I.’nın silahla yaralanmasına ilişkin savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi’ndeki kapalı pazar yeri inşaatı ihalesindeki anlaşmazlık nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D.’nin azmettirme iddiasıyla tutuklu sanıklar M.T., M.G., S.K. ve S.Ç.’nin iş adamı İ.I.’yı silahla yaraladığı öne sürüldü.

Sanıklar hakkında "silahla kasten yaralama"dan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.