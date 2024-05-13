Eskişehir’de kapatılan sergi: “Sözlü olarak anlaşmıştık”

Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi’ndeki “sansür ve engelleme” temalı sergi, belirlenen tarihten erken kapatıldı. Gerekçe olarak muhtarların yemek organizasyonu gösterilirken Tepebaşı Belediyesi iddiaları reddetti. Ye’r Community’den yapılan açıklamada, "Belediyeyle birlikte yasal bir anlaşmamız yok ama sözlü olarak anlaştık ve tarihleri belirledik" denildi.

Yusuf İRİS

Kültür sanat inisiyatifi Ye’r Community'nin Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık Müzesi’nde düzenlendiği “sansür, otosansür, engelleme ve kısıtlama” temalı “Vallus” isimli serginin, belirlenen tarihten önce kapatıldı.

Ye’r Community’nin Instagram paylaşımında, 16 Mayıs’a kadar süreceği açıklanan serginin 10 Mayıs’ta CHP’li Tepebaşı Belediyesi’nin muhtarlarla bir araya gelmek için düzenlenecek yemek etkinliği nedeniyle erken kapatılması istenildiği öne sürüldü.

Serginin kapatılmaması için çaba sarf edildiği söylenen açıklamada, bunun karşılık bulamadığı ve sergiyi kapatmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

Ye'r Community ve sanatçılar, serginin belirlenen tarihe kadar açık kalmasını sağlamak için yaptıkları girişimlerin karşılık bulmadığını ve Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşmeler sonucunda bu süreçte açılmaya çalışılan bütün iletişim kanallarının engellendiğini öne sürdü.

BAŞKAN YARDIMCISI ARADI

BirGün’ün ulaştığı Ye’r Community’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“AB’den destek aldığımız bu proje için belediyeyle anlaştık. Belediyeyle birlikte yasal bir anlaşmamız yok ama sözlü olarak anlaştık ve tarihleri belirledik. Hatta belediyenin kendi billboardlarında duyurusu yer aldı. Bu süreçte de sergi yaptığımız Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Taç sergimize kendisi üç defa geldi misafirlerini getirip konuşma yaptı. Başkan, sergimizin açılışında şöyle ‘Biz gençler ve sanatçılar için yaptık bu mekânı, bunun için her zaman kapımızı çağırabilirsiniz, burası sizler için’ tarzında açıklama yaptı.

Sergi açılalı iki hafta oldu, ardından Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu’ndan telefon geldi. Dedi ki, ‘biz pazartesi muhtarlara yemek vereceğiz 2-3 gün içerisinde sergiyi toplayın’ böyle dediklerinde nasıl bir karar bu nasıl yapabiliriz. Anlaşmamız var hem sanatçılara hem de sanata saygısızlık. Bize telefonda, ‘yok siz toplayacaksınız biz muhtarlarla yemek yiyip fotoğraf çekileceğiz’ deyince biz sergiyi bir haftada kurduk, iki günde kaldıramayız dedik. Ardından ‘sabaha kadar çalışın kalkacak o sergi’ dediler. Yüz yüze görüşme teklifimizi ‘yoğunuz’ diyerek kabul etmediler.”

BELEDİYE REDDETTİ

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ise 10Haber’e yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Yalnızoğlu, sergiyi kendilerinin değil Ye’r Community’nin kapattığını belirtti.